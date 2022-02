"La legge elettorale? Non è una priorità". Parla Ettore Rosato

Tutti pazzi per il proporzionale? Usciti dal tunnel del voto per il Colle, sembra improvvisamente che il sistema elettorale sia diventato l’argomento imprescindibile in cima all’agenda (eppure non sembrava). E insomma c’è chi vede “il grande centro al lavoro” e chi percepisce inquietudine nei grandi partiti, fatto sta che la febbre proporzionalista ha attecchito nel giro di un giorno. Si stupisce senza troppo stupirsi Ettore Rosato, presidente di Italia Viva che ha dato il nome al Rosatellum (che Enrico Letta, a “Mezz’ora in più”, ha definito “la peggiore legge elettorale che ci sia mai stata — d’altronde nel settembre scorso il segretario del Pd si era detto “per il maggioritario”, promettendo di “non cambiare idea”) . E quasi sorride, Rosato, al ricordo dell’8 giugno del 2017, quando il modello proporzionale tedesco con sbarramento al 5 per cento fu bocciato in Aula dopo essere stato portato nella stessa Aula da una compagine trasversale: Lega, Forza Italia, M5s, Pd, Svp (con tanto di approvazione preventiva on-line grillina). Senonché un incidente di percorso – votazione che diventa palese per errore, con il tabellone che improvvisamente illumina la non unanime volontà in Pd e M5s di far passere il suddetto modello – ha sancito lo stop.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE