Riavviare un governo finito. Non più quello che salva l'Italia ma quello che prova a modernizzarla

Cambiare poco per cambiare tutto. Una volta conclusa la partita quirinalizia, l’attenzione di molti osservatori sarà con ogni probabilità catturata da un tema che tradizionalmente appassiona chiunque si occupi di politica ed è comprensibile che per diversi giorni le notizie sugli sconvolgimenti nei partiti prodotti dalla rielezione di Mattarella offriranno elementi utili per scrivere buone appendici al romanzo Quirinale. Prima ancora di occuparsi della salute dei partiti, con annesso bar sport, l’attenzione degli osservatori dovrebbe essere però rivolta al monitoraggio di un’altra cartella clinica che negli ultimi mesi, salvo casi particolarmente virtuosi, non ha offerto valori incoraggianti: il governo Draghi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE