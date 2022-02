La “guerra dei “Signori G”: Gigino e Giuseppi

“Io mi chiamo G / Anche io mi chiamo G”. Ci vorrebbe Gaber per raccontare le alterne fortune dei due Signor G ora divenuti nemici, anzi prossimi alla resa dei conti: Giggino e Giuseppi. Non il ricco e il povero, come nella canzone di Gaber, ma vite parallele sì. Luigi Di Maio era entrato nel Palazzo con “male annodata la cravatta dell’Upìm” (Jannacci). Un turista della scatoletta di tonno, un re degli strafalcioni. Ma mentre i suoi compagni d’apriscatole si impantanavano nell’insignificanza, mentre il futuro gerarca minore si perdeva e s’addormentava in Aula, lui aveva già capito che bisognava studiare, presentarsi meglio. Magari studiare no – per la scuola Radio Elettra basta Bossi – ma almeno osservare, imparare le movenze e parvenze degli altri. Cioè la politica, capire in fretta come gira. Con applicazione di autodidatta non privo di risorse. Mentre il suo ex amico Dibba, inadatto a capire, se ne andava a fare l’agriturista in Guatemala, lui diventava vicepremier e persino ministro sulla Via della Seta. Il talento di Mr. Ping, che assorbe la politica come una spugna, che scarta come un cavallino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE