Le carte di Draghi. Incontra Salvini, tifa Cav. Confida nell'asse Giorgetti-Meloni

In un palazzo di Via Veneto, segreto, i due si incontrano. La trattativa resta aperta. Il premier continua a ripetere che non può sottomettersi a i partiti perchè questo passaggio è la sua prova di leadership

E’ dunque il “portone di sicurezza”, al posto dell’uscita, la soglia che, comunque vada, deciderà questa elezione. Ed è in ogni caso “dolce”, come può essere la fine e quindi la vita, anche solo per quel trucco di scena, per la scelta condivisa da Mario Draghi e Matteo Salvini, di incontrarsi, ieri, in un palazzo di Via Veneto che resta la strada caos, il circo di Fellini. Draghi e Salvini sono stati infatti visti uscire da “un portone” perché, dopo la catastrofe del voto Casellati, e della carta Belloni, anche i leghisti dicevano: “Draghi ha bisogno dei suoi voti per essere eletto presidente e Salvini di Draghi se non vuole perdere la faccia”.