"Chi se non Draghi”? Appello del sindaco pd di Pesaro per il premier al Colle

Il Mattarella bis sarebbe bellissimo: così parlò il segretario pd Enrico Letta. Ma la strada è difficile se non impossibile, e il sindaco pd di Pesaro Matteo Ricci ricorda con il Foglio il giorno d’estate in cui Sergio Mattarella si è recato in città e lui, Ricci, ha detto che avrebbe voluto vedere confermati Mario Draghi a Palazzo Chigi e il presidente sul Colle. “Molti italiani sarebbero d’accordo”, dice Ricci: “Abbiamo registrato la conferma della indisponibilità di Mattarella per un bis, strada percorribile solo di fronte a un appello di tutte le forze politiche. Ma in ogni caso – e lo dirò domani nel corso della direzione del Pd – serve ora all’Italia una figura di altissimo profilo, qualcuno che abbia standing internazionale e capacità di tenere insieme forze diverse, e che goda della fiducia dei cittadini: chi se non Mario Draghi?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE