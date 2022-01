Quirinale, Conte teme i franchi tiratori. Appello al M5s: restiamo uniti

Assemblea congiunta dei grillini, l'ex premier promette che non ci saranno fughe in avanti: tutti saranno informati. E si fa dare mandato per trattare: "Parlo con Salvini"

Fa appello all’unità, Giuseppe Conte. L’assemblea congiunta di deputati e senatori del M5s non traccia una rotta verso il Quirinale, ma serve all’ex premier per cercare di tenere tutto unito. Impresa ardua. Da questa grande assemblea di condominio alla fine esce fuori un coro polifonico. La voglia di Mattarella bis viene ribadita dai senatori, il no al Cav. un po’ da tutti, Danilo Toninelli torna a chiedere le quirinarie sul web, ma per rieleggere il capo dello stato. Espediente già lanciato dagli ex grillini che addirittura hanno una rosa di tredici nomi (da Agamben a Zagrebelsky). I big del M5s pesano i silenzi. Luigi Di Maio è in missione in Francia con gli omologhi europei. Ha contezza del momento complicato. Conte di fatto chiede la fiducia ai parlamentari per trattare.