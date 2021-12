Caro Draghi, occhio alla spesa

Alcuni economisti criticano il premier (come avrebbe fatto l’ex pres. della Bce)

Che qualcosa non andasse in questa legge di Bilancio era evidente già dal fatto che tutti i partiti sono unanimemente soddisfatti della manovra “espansiva”. Le cose sono poi peggiorate quando le forze di maggioranza sono riuscite a peggiorare l’impianto della finanziaria rimuovendo diversi paletti messi dal premier Mario Draghi e dal ministro dell’Economia Daniele Franco volti a moderare le misure più distorsive già adottate in passato.