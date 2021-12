Manovra a bassa quota

"C’è stato molto affanno nella fase terminale di discussione della manovra”: così ieri Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno ha parlato dell’approvazione in commissione della legge di Bilancio 2022 che passa ora sotto forma di maxiemendamento all’esame dell’Aula. Osservazione nella quale non è arbitrario scorgere la disillusione per una manovra più in modalità “as usual” che in modalità “whatever it takes”. Il premier ha fatto l’esempio del superbonus edilizio “che ha dato molto beneficio ma ha creato distorsioni e truffe, e per questo il governo era riluttante a una sua estensione”. L’estensione c’è stata e le villette sembrano diventate il tratto distintivo dell’intero impianto economico. Certo, poi ci sono i 51 obiettivi del Pnrr che Draghi dà per raggiunti e che valgono i fondi di Bruxelles: non poco, anzi. Ci sono la considerazione e la credibilità internazionale, e quella dei mercati che comunque non regalano nulla.

