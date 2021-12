Lezioni della pandemia: il salutare bagno di realtà di Orbán

L’anno che si aprirà sarà dominato da tre elezioni molto importanti che andranno a scrivere alcuni capitali cruciali del futuro dell’Europa. La prima elezione, non propriamente politica, è quella che riguarda l’Italia, e ciò che accadrà nella partita a poker del Quirinale, visto e considerando quanto il destino del Recovery europeo è legato in buona parte al destino dell’Italia, avrà un impatto non solo sugli equilibri del governo italiano ma anche su quelli dell’Europa intera. La seconda elezione, sempre presidenziale ma non parlamentare come quella italiana, è quella che ci sarà ad aprile ed è quella che darà la possibilità a Emmanuel Macron di estendere la sua egemonia non solo sulla Francia, nei prossimi cinque anni, ma anche sull’Europa del futuro, ed è evidente che in un’Europa senza Merkel un Macron in grado di raddoppiare i suoi anni alla guida della Francia, mettendo insieme il consenso popolare e i poteri immensi derivati dal ruolo di presidente della Repubblica, potrebbe avrebbe una centralità superiore a qualsiasi altro leader del continente. Le terze elezioni, meno note ma non meno interessanti, sono quelle che riguardano un paese più periferico ma che ci dice molto sulla traiettoria imboccata negli ultimi mesi dall’anti europeismo e quel paese coincide con l’Ungheria di Viktor Orbán.

