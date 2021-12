Nel 2022 ci saranno alcuni test sulla tenuta delle destre sovraniste dell'Europa

Molti paesi dell’est Europa compaiono nella parte bassa della classifica delle percentuali di vaccinazioni nei diversi stati membri. In questo momento l’ondata Omicron sembra avere un impatto più basso che a ovest, ma le resistenze e le esitazioni sui vaccini hanno avuto finora una grande rilevanza, e anche la retorica dei governi, a trazione conservatrice, si è dovuta modificare: un esempio fra tutti è quello dell’Ungheria, dove il premier, Viktor Orbán, grande agitatore delle coscienze euroscettiche, ha voluto rientrare nel programma di acquisto e distribuzione dei vaccini europei. L’efficacia dei vaccini alternativi a quelli europei è molto discussa, anche perché non vengono forniti dati consultabili in modo trasparente, e questo potrebbe avere delle conseguenze anche sulla politica interna di questi paesi, che si vedono sempre come un fronte di resistenza nei confronti delle ingerenze europee ma poi sono costretti a fare anche i conti con il loro elettorato. Secondo Politico Europe, il 2022 potrebbe ridisegnare gli equilibri dell’est Europa, in particolare nella già citata Ungheria ma anche in Slovenia e in Polonia.

