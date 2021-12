Cingolani e Giovannini, due ministri finiti nel gorgo del Pnrr

La miccia l’ha accesa Mauro Coltorti, il presidente grillino della commissione Lavori pubblici al Senato. E’ stato lui, dopo essere stato contattato dal ministro Enrico Giovannini, a condividere con i colleghi del M5s di Palazzo Madama il dossier inviatogli dal ministero dei Trasporti. E siccome quel file contiene il nuovo elenco delle opere da affidare a un commissario straordinario, era inevitabile che generasse clamore. Anzitutto per i tempi: Giovannini ha fretta, vuole chiudere le pratiche entro l’anno, inviare alle Camere il decreto ad hoc nel giro di pochi giorni, senza consultare i partiti e i loro responsabili d’area. E già questo, in un Parlamento che denuncia costantemente una crescente marginalizzazione nell’azione legislativa, basta a creare malumori. Specie nel mondo a cinque stelle perennemente in subbuglio, e specie nella pattuglia di Palazzo Madama.

