Gli indizi di Mattarella per Draghi al Colle. Ma senza un'intesa dei leader, ipotesi congelamento

Lunedì di cerimonie e indizi. In un contesto di strategici e ingarbugliati silenzi, l’unico a non usare frasi anodine è Sergio Mattarella. A metà mattina, alla Farnesina, dice che “è il mio ultimo saluto alla comunità degli ambasciatori”. In serata, al Quirinale, il capo dello stato davanti alle alte cariche delle istituzioni sprona tutti a “rimanere uniti quando ci sono grandi scelte”. Si riferisce all’elezione del presidente del Repubblica? Mario Draghi ascolta. Tace. Nemmeno una smorfia degli occhi sotto la mascherina. Per succedere a Mattarella dovrà essere votato subito: alla prima chiamata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE