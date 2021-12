Forza Italia e la caccia al peone per il Cav., ma Salvini e Meloni per il Quirinale guardano altrove

Per Giorgetti, quella di Berluscono è una "scommessa sul caos". I deputati azzurri marcano a uomo ogni singolo potenziale grande elettore, ma Quagliariello avverte: "Il centrodestra rischia di saltare per aria così". L'irritazione dei centristi, i mugugni di FdI a due giorni dal vertice romano

Più che alla saldezza dell’aritmetica, l’auspicio della confusione. Giancarlo Giorgetti la vede così, la scalata al cielo quirinalizio da parte del Cav., come una “scommessa sul caos”. Un azzardo, dunque, ma che ha una sua logica, se è vero che il ministro dello Sviluppo leghista, lo stesso che fino a dieci giorni fa diceva “per il Colle c’è solo Draghi, il resto è chiacchiera”, ora inizia a dire che “la situazione è fluida, lo sa anche il premier”. Ed è allora in questa incertezza, che Berlusconi lavora. Spesso confidando anche sullo zelo di autodichiaratisi procacciatori di voti che vanno alla ricerca di nuove reclute per poi riferire ad Arcore sul bottino raggiunto: “Abbiamo un voto in più, presidente”.