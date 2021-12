Salta il matrimonio Pd-M5s in Europa: niente Pse per i grillini

Tempo scaduto. Il M5s non entrerà nel gruppo dei Socialisti e democratici (S&D) nel Parlamento europeo in compagnia del Pd. Se ne riparlerà, ma chissà cosa sarà successo nel frattempo, dopo l’elezione del capo dello stato. A fine gennaio, insomma. Giovedì a Strasburgo sono scaduti i termini per aderire ai nuovi gruppi e ieri sono iniziati, con il metodo D’Hondt, i calcoli per assegnare le presidenze delle varie commissioni ai gruppi parlamentari.

