Sulle delocalizzazioni Palazzo Chigi (con Franco e Giorgetti) imbriglia Pd e M5s

Doveva essere una rivoluzione, invece la montagna ha partorito il topolino: ecco l'emendamento alla legge di Bilancio. Stralciata la parte su sanzioni e multe, la norma per limitare la fuga delle imprese si fonda sugli incentivi. Le tensioni al Mise, la viceministra Todde stoppata dai tecnici del suo dicastero. La riunione decisiva a Via XX Settembre. Tradite le promesse della propaganda: e ora i sindacati già protestano

La mediazione politica è stata raggiunta giovedì sera, a Via XX Settembre. Ma più che altro s’è trattato di scendere a patti con la realtà. Perché in fondo tutti sapevano che i tonitruanti annunci di sanzioni contro le imprese pronte a delocalizzare erano velleitari. E quindi quella che Daniele Franco ha mostrato a Giancarlo Giorgetti e ai tecnici del ministero del Lavoro presenti altro non era che la versione della norma riscritta a Palazzo Chigi. E quando Giuseppe Conte, facendo buon viso a cattivo gioco, ieri ha esultato, l’ha fatto sapendo che il risultato era ben poca cosa rispetto alle promesse.