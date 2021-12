Capodanno senza concerto e con la mascherina. Parla il sindaco di Bologna

Contagi che crescono e feste che incombono. La combinazione è micidiale. Da Roma a Milano, da Napoli a Mantova, tocca ai sindaci correre ai ripari per evitare che le festività diventino una pericolosa occasione per la diffusione del virus. Un déjà-vu amaro, che tra ordinanze per l’obbligo di mascherine ed eventi annullati sta ai primi cittadini evitare che si ripeta. Tra quelli che nelle ultime ore hanno deciso di annullare iniziative ed eventi di piazza per l’ultimo dell’anno c’è Mattia Lepore, sindaco dem di Bologna che questa mattina ha annunciato lo stop al concerto di San Silvestro in piazza Maggiore. “In questi giorni – racconta al Foglio – abbiamo costatato l’andamento crescente della curva dei contagi e una forte pressione sugli ospedali, per questo abbiamo scelto, tra i primi in Italia, di fare un’ordinanza per chiedere alle persone di indossare la mascherina anche all’aperto nel centro storico. Oggi ci sembrava importante dare questo ulteriore segnale annullando il concerto di fine anno, non solo per motivi di sicurezza, ma anche di coerenza”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE