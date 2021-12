Il portavoce occulto, ruolo clou delle trattative per il Quirinale

C’è una differenza essenziale tra il lavoro del portavoce, che in teoria si limita a riportare la posizione ufficiale del leader, e il ruolo dell’amico, dell’uomo-ombra o dell’uomo di fiducia, che ne riporta il pensiero. “L’uomo di fiducia” era non per niente il titolo del libro autobiografico (nella forma di una lunga intervista con Giorgio Dell’Arti) di Ettore Bernabei, giornalista, direttore generale della Rai dal 1960 al 1974, dirigente delle partecipazioni statali, nonché uomo di fiducia di Amintore Fanfani. Personalità sfuggente e poliedrica, modello inarrivabile, cui sarebbe forse improprio accostare altro genere di fiduciari e porta-pensieri, dei quali pure la politica italiana è sempre stata ricchissima. Molti hanno cominciato come semplici portaborse, capi di gabinetto, segretari particolari. Per poi diventare leader essi stessi. Altri si sono limitati a diventare parlamentari, magari anche sottosegretari, pur continuando a inviare comunicati stampa, a correggere interviste e a rettificare interpretazioni del loro mentore. Di qui il bizzarro spettacolo di un dirigente di partito, non di rado pure parlamentare della Repubblica, che prende posizione in quanto portavoce di un signore che in quel momento non ha alcun incarico, né alcun partito di appartenenza, magari anche in polemica con il partito di appartenenza del portavoce. Incerti del mestiere.

