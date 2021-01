Emanuele Macaluso, il conversatore che conosceva la lingua stridula dell'esperanto politico

Un uomo che ha raccontato in mille modi la storia che ha fatto e che l’ha fatto non ha specialmente bisogno di ripetizioni in morte. Emanuele Macaluso (1924-2021) era un camminatore. Per anni lo si incontrava e lo si ammirava nei dintorni romani, a Testaccio dove viveva e da dove partiva, lungo il Tevere. Era di bassa statura, antico e bello, dritto come un fuso a novant’anni, vestito in sobrietà come un lord emerso da una solfatara. Aveva predilezioni semplici, l’edicola, il caffè, quello e solo quello, ristoranti o osterie. Sembrava solitario, come tutti i camminatori, ma non era solo. Era socievole, conversatore, conosceva la lingua stridula e spesso incomprensibile dell’esperanto politico, specie in un’Italia che aveva perso ogni libro di grammatica. Non dispensava lezioni, ma si dissipava nella passione sua e comune, scriveva libri, raccontava, interpretava sul filo di ricordi anche generosamente sentimentali.

