Gli ostacoli per Draghi sulla via del Quirinale vengono dal Pd

Alla fine, indubbiamente con un certo inspiegabile ritardo, al Partito democratico hanno capito che Sergio Mattarella non concederà mai e poi mai il bis. E adesso i dem si ritrovano con una bella gatta da pelare anche perché hanno capito che giocare di sponda con Giuseppe Conte sarà difficile. L’ex premier, al di là delle parole pronunciate nelle interviste televisive e sui giornali (ieri, Giuseppe Conte, ha detto che la scelta di non andare più nel servizio pubblico “non è irreversibile”), non è affatto propenso a votare per Mario Draghi. Un nome al quale invece Enrico Letta si acconcerebbe anche se non era questa la sua prima scelta. Ma votare Draghi senza il Movimento 5 stelle e magari con il centrodestra potrebbe essere problematico per il segretario del Pd tanto più che nessuno ormai esclude la prospettiva delle elezioni nella primavera del 2022 e un divorzio con i grillini su un tema così importante non sarebbe un buon viatico per l’alleanza. Perciò al Nazareno è in corso la ricerca affannosa di un altro nome, per lo meno di bandiera. Tanto più che ormai i dirigenti del Partito democratico temono sul serio che Silvio Berlusconi possa presentarsi e prenderne nel segreto delle urne più voti di quanto ci si possa aspettare.

