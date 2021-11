L'editto di Conte si abbatte sui libri dei big M5s e sui peones: "Ridacci la Rai"

La più infuriata è Lucia Azzolina. La osservano sfogarsi con il vicepresidente del M5s Riccardo Ricciardi: “Ma come non posso più andare in Rai? Io ho il mio libro in uscita: come faccio? Mi fate un danno!”. Anche l’ex ministra dell’Istruzione ha partorito un’opera prima (lo fanno ormai tutti i grillini che contano: è una sorta di Tfr, oltre che un testamento morale). Il più contento è Danilo Toninelli: con la solita lungimiranza da un po’ ha lanciato sui social uno strepitoso “tg contro le fake news”. Non sono passate 24 ore dalla reazione di Conte alle nomine Rai, che i pentastellati iniziano a morire di fama. E a contestare questo Aventino. “Sto decidendo cosa fare”, sorride Vincenzo Spadafora, anche lui fresco di opera, per giunta molto intimista. Perfetta per gli approfondimenti di Mamma Rai.

