"Mario, abbiamo un problema". D'Incà scrive a Draghi. E il Senato è una bolgia

I senatori del M5s processano il premier: "Deve ascoltarci, così non ci stiamo più". I ministri contiani chiedono un vertice dopo gli inciampi nell'Aula di Palazzo Madama. Iv e centrodestra (compresa la ministra Stefani) votano contro il governo, i grillini meditano ritorsioni. I sospetti su Conte e la sua voglia di opposizione

Quando afferra dalla tasca della sua giacca il cellulare, Federico D’Incà ha la faccia stravolta di chi da ore cerca di ricomporre l’inconciliabile. “Mario, abbiamo un problema. Possiamo parlare?”. Intorno al ministro per i Rapporti col Parlamento, una manciata di deputati assiste alla scena. “Ma davvero i nostri al Senato minacciano di votare contro?”. Succede anche questo, infatti, in una giornata di delirio generale. Succede che proprio il M5s, che ha visto un pezzo di maggioranza (Iv, Lega e Forza Italia) andare contro il governo insieme a FdI, con Matteo Salvini e la sua ministra Erika Stefani nel ruolo di dissidenti per caso, minaccia allora ritorsioni scomposte. “Prendiamo atto che Renzi vuole fare una nuova crisi, e prepariamoci alle conseguenze”, li istruisce Stefano Patuanelli durante una riunione di gruppo improvvisata.