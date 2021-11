M5s, Tofalo: "Mi candido capogruppo alla Camera per unire tutte le anime"

Il suo nome complica il quadro nella corsa dei grillini: il voto per il nuovo presidente del gruppo alla vigilia di quello per il Quirinale

L'ex sottosegretario dei governi Conte annuncia al Foglio la sua mossa: "Con me un mix di esperti e giovani. Sono in campo per pacificare il gruppo"

"Voglio unire tutte le anime del M5s alla Camera: ecco perché mi candido a capogruppo". Angelo Tofalo, già sottosegretario alla Difesa nei governi Conte I e II, anticipa al Foglio.it le sue intenzioni. "La mia candidatura – spiega – è antecedente ai malumori che si sono verificati nelle scorse settimane tra la Camera e il Senato. Da tempo lavoro a fari spenti alla costruzione di un direttivo competitivo che sia il mix tra eletti, come me arrivati alla seconda legislatura, e deputati alla prima".

Tofalo, molto vicino a Luigi Di Maio ma anche in buoni rapporti con Conte, non si scopre. E spiega che a tempo debito – si vota tra dicembre e i primi di gennaio – annuncerà quelli che chiama "i magnifici sei".

La candidatura dell'ex sottosegretario si inserisce a quella sempre più probabile di Davide Crippa, che cerca così il terzo mandato. Il capogruppo uscente ha dalla sua Beppe Grillo ed è abbastanza inviso a Conte. In questa corsa sembrano usciti di scena Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina. L'ex premier potrebbe puntare su Vittoria Baldino, deputata in forte ascesa. Tutto è ancora fluido. Ma di sicuro una guerra interna fra grillini alla vigilia del Quirinale potrebbe non essere di buon auspicio per il big match.