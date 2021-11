Per il Pd scatta l'ora Draghi

L’intenzione di Sergio Mattarella di non accettare un secondo mandato è ormai chiarissima. Lo era, per la verità, anche prima delle più recenti dichiarazioni, ma nel Pd si continuava a nutrire la speranza, o l’illusione, che la gravità della situazione potesse indurlo a cambiare idea. A Enrico Letta, che ha bisogno di tempo (e forse anche di altro) per costruire l’alleanza “larga” sulla quale punta per battere il centrodestra, sembrava un’ottima idea quella di fermare il tempo, lasciando tutte le cariche istituzionali e politiche al loro posto per un altro periodo. Ora però sa che il tempo non si ferma e quindi deve prendere una decisione, in realtà tutt’altro che difficile: dovrebbe dichiarare non la disponibilità, ma l’intenzione di sostenere la candidatura di Mario Draghi al Quirinale. In realtà non ha alternative. Se a Romano Prodi mancarono un centinaio di consensi, oggi qualsiasi candidato del Pd partirebbe con una maggioranza ipotetica assai più bassa. Inoltre, lasciare che alla fine siano le formazioni del centrodestra a candidare Draghi sarebbe un errore grave, che stenderebbe la sua ombra su un settennato cruciale.

