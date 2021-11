Dal Covid alla guida di Covi: promozione per Figliuolo. Ma è scontro sui tempi

Il commissario per la lotta al Coronavirus è in pole position per andare a dirigere il Comando operativo di vertice interforze

In ambienti di governo la danno per fatta. Chiusa. Ed è il riconoscimento per il lavoro svolto come commissario per l’emergenza Covid-19. Il generale Francesco Paolo Figliuolo è più che in pole position per guidare il Comando operativo di vertice interforze (Covi). Succederebbe così a Luciano Portolano, fresco di nomina a segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti. La promozione avrebbe avuto già il via libera dai vertici politici e militari del ministero. C’è da capire la tempistica. Su questa ci sono pareri discordanti. Fonti vicini al dossier la danno per imminente.