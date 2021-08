Portolano, il generale survivor che ora mette in salvo gli afghani

Il mito, dicono, è nato una notte di metà giugno del 1999, lungo una strada verso Klina. Fu lì, mentre era in avanscoperta nella regione occidentale del Kosovo, che il tenente colonnello Luciano Portolano, trentottenne tiratore scelto di Agrigento, saltò in aria su una mina anticarro. Il blindato che viaggiava davanti al suo, a vedere quel volo di otto metri, quel cratere aperto dall’esplosione, proseguì credendo che ormai per il resto della truppa non ci fosse nulla da fare. E invece Portolano, con tre suoi colleghi della brigata Garibaldi, riuscì a salvarsi e a raggiungere l’ospedale di campo di Pec e farsi mettere qualche decina di punti di sutura alla schiena. Non prima, però, di aver colpito una mezza dozzina di assalitori che avevano pianificato l’imboscata. Succederà ancora. Nel nord dell’Iraq, dove comandava dei blitz per smantellare dei depositi di armi abusivi, nel 2005, di nuovo con una mina. E al confine tra Iran e Pakistan, quando il suo elicottero fu attaccato e costretto a un atterraggio d’emergenza disperato.

