Parla Mario Monti: "Draghi sia vigoroso e impopolare sul ddl Concorrenza. Non ceda"

"Serve coraggio. Su questo decreto si misurerà la lealtà dei partiti. Giorgetti darà prova di audacia e indipendenza come fece con me sul Fiscal Compact. E' il ministro decisivo per Draghi". Intervista all'ex premier e commissario europeo alla Concorrenza

Il governo di Mario Draghi riuscirà ad approvare il ddl Concorrenza? “Sono certo che il nostro premier, che gode di un enorme e giustificato apprezzamento, ce la farà. Spero che presenti un provvedimento vigoroso, anche a costo di dispiacere a qualche lobby e farsi dei nemici. Questo consentirà all’opinione pubblica di capire chi appoggia questo governo per dare slancio all’Italia e chi lo fa per prendere slancio alle elezioni”. Quali partiti e quali uomini possono sostenere il premier? “Sono certo che Giancarlo Giorgetti darà prova di indipendenza e di audacia, come fece dieci anni fa dimostrandosi alfiere dell’equilibrio di bilancio”. Il Foglio intervista l’ex premier Mario Monti, già commissario europeo alla Concorrenza e oggi senatore a vita. Domani è previsto infatti uno dei Cdm più importanti di questo esecutivo. Verrà esaminato il ddl, quella norma, che misura la nostra credibilità in sede europea.