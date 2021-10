Così il taglio delle bollette manda in cortocircuito gli ambientalisti

I due miliardi contro il caro bollette sono, a rigore, uno di quei sussidi dannosi per l'ambiente contro cui il M5s e il ministro Giovannini da sempre si battono. L'ipotesi della convertibilità delle sovvenzioni. Cingolani: "Occhio, la transizione ecologica non si può fare alzando scriteriatamente le tasse"

Che l’aria stesse cambiando, Roberto Cingolani doveva essersene accorto già a metà ottobre. Quando, in audizione alla Camera, pronunciò delle frasi che solo qualche mese prima avrebbero scatenato la gazzarra degli ultras ambientalisti, e che invece in quell’occasione vennero recepite come considerazioni banali. D’altronde il ministro ne è convinto, e lo ripete spesso, che se è vero che la transizione ecologica non si fa col bla bla bla, “non la si fa neppure aumentando scriteriatamente le tasse”. E la legge di Bilancio varata giovedì sembra dimostrarlo.