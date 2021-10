Biden da Mattarella, l'incontro nel giorno del G20

Prima Papa Francesco, nel tardo pomeriggio Mario Draghi. Nel mezzo, all'interno del fitto venerdì romano di Joe Biden, non poteva mancare una visita al Colle. Mani sul cuore, stretta di mano e foto di rito, il presidente americano e Sergio Mattarella sono quindi rimasti a colloquio per circa 45 minuti nella sala del Bronzino del Quirinale.

Sullo sfondo il G20 di domani. All'ordine del giorno pandemia, questione climatica e Alleanza atlantica: "L'America è tornata", ha voluto sottolineare Biden, che poi ha fatto i complimenti all'Italia "per l'ottimo lavoro svolto nella campagna di vaccinazione". Mattarella ha ringraziato per la particolare sensibilità, soprattutto nell'ambito dei rapporti ritrovati sull'asse Washington-Bruxelles. Un incontro all'insegna della cortesia, in attesa del grande tavolo alla Nuvola dell'Eur.

Al meeting era presente un'ampia delegazione, che per gli Usa ha coinvolto anche il segretario di Stato Tony Blinken e quello al Tesoro Janet Yellen. Mentre per l'Italia, oltre allo staff presidenziale, c'era il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.