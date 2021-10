La cautela di Conte su Mps: “Non c'è alternativa a Unicredit”

Vorrebbe mordere, e deve trattenersi. Vorrebbe sguinzagliare i suoi parlamentari, renitenti come sempre alla disciplina, anche solo per vedere l’effetto che fa, ed è costretto a richiamarli all’ordine, a predicare continenza. Eccolo, Giuseppe Conte alle prese con un partito da gestire, combattuto tra la tentazione dello sgarbo al rivale Mario Draghi e la consapevolezza che certi fili dell’alta tensione è meglio non toccarli. “Su Mps restiamo cauti”, ha detto l’avvocato del popolo. Lo ha detto martedì scorso, durante l’assemblea straordinaria convocata con una certa sollecitudine con deputati e senatori delle commissioni Finanze. E qualcuno ha sgranato tanto d’occhi: “Ma come, presidente?!”. E lui serafico: “Fidatevi: un’alternativa alla trattativa tra il Mef e Unicredit non c’è, non c’è mai stata”.

