I diritti sono materia delicata e i progressisti devono ancora imparare a maneggiarla

Non si può negare che l’applauso scrosciante del centrodestra all’annuncio della bocciatura del disegno di legge Zan sia stato percepito come un’offesa dall’altra parte politica, e che in effetti ci fosse qualcosa che appariva meschino e greve in quella caciara vittoriosa. Eppure si trattava della legittima soddisfazione per una giocata politica efficace e per il merito di un risultato raggiunto. Niente di più o di diverso. Il disegno di legge era notoriamente a rischio, il suo contenuto era discusso e controverso (non soltanto a destra) per molte ragioni non certo grevi e meschine, i fautori della difesa dall’omofobia e dalla transfobia come diritto avevano rifiutato di negoziare in Parlamento su aspetti complicati riguardanti la libertà di espressione e l’istruzione scolastica, e dunque gli altri vincono e applaudono fragorosamente.

