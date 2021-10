I consigli di John Podesta a Letta per battere chi vive separato dalla realtà

Poiché tutti i sovranisti sono uguali e compatti (su immigrazione, scetticismo vaccinale, nostalgia di un passato mitico, relazioni con dittature e altro) e invece i progressisti sono infelici ciascuno a modo suo, s’avanza l’idea che si può ribaltare la situazione. I progressisti hanno la possibilità di riorganizzarsi, di farsi venire delle idee e di fare fronte comune – e internazionale – per affrontare una serie di grandi temi e allo stesso tempo per respingere alle elezioni la marea populista. John Podesta, che è stato capo dello staff con il presidente americano Bill Clinton e consigliere alla Casa Bianca per Barack Obama – lo stesso ruolo di Steve Bannon con Donald Trump – è a Roma con questa visione ambiziosa e ne parlerà in una due giorni di lavori ospitata dal Partito democratico e organizzata da Global Progress, un network mondiale di progressisti. Partecipano oltre al segretario del Pd, Enrico Letta, anche Olaf Scholz, che potrebbe diventare il prossimo cancelliere tedesco, il canadese Justin Trudeau, lo spagnolo Pedro Sánchez e, in collegamento video dalla Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern. “Facevamo di continuo questi incontri via video a distanza prima della pandemia, il Covid ci ha trovato già su Zoom. Ci scambiamo lezioni e non ci occupiamo soltanto di come si governa – dice Podesta al Foglio – ma anche di come si fanno e si vincono le campagne elettorali. Ci occupiamo delle cose di cui parlano gli elettori”.

