Il Pd molla i sindacati: "Su pensioni e sciopero rasentate l'assurdo", dice Gribaudo

Al direttore - In questi giorni di duro dibattito sul sistema pensionistico – proprio oggi i sindacati sono stati convocati a Palazzo Chigi per un confronto con il governo sulla legge di Bilancio –, emerge con forza la duplice carica distruttiva di una misura come Quota 100. Da un lato i miliardi di debito pubblico caricati sulle spalle dei giovani per mandare in pensione lavoratori benestanti, con contratti a tempo indeterminato, per l’80% uomini e in maggioranza del pubblico impiego e del centro nord. Fra l’altro, una delle cause della mancanza di medici agli albori della pandemia. Dall’altro, per l’ennesima volta l’Italia è costretta a guardarsi indietro anziché avanti. È bastato aprire la discussione sulle pensioni per cancellare con un tratto di penna lo spirito di ricostruzione del Pnrr, lo sguardo proiettato sull’istruzione, la formazione, il sostegno alle famiglie. Per chi appartiene alla generazione cresciuta nella precarietà e nell’incertezza della falsa flexicurity, certe dichiarazioni rasentano i limiti dell’assurdo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE