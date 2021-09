Benefici del salario minimo (e paletti)

Nelle elezioni tedesche l’aumento del salario minimo l’ha fatta da protagonista: Spd e Verdi promettono di aumentarlo da 9,19 euro l’ora a 12. Questo ha prodotto la reazione del segretario Pd Enrico Letta che aprendo un altro fronte “a sinistra” chiede che anche l’Italia adotti una paga minima come in 22 dei 27 paesi dell’Unione europea (ci fanno compagnia Svezia, Finlandia, Danimarca, Austria e Cipro oltre a Svizzera, Regno Unito e Norvegia), e la controreazione del presidente di Confindustria Carlo Bonomi reduce dalla standing ovation a Mario Draghi e alla sua proposta di patto sociale. Il salario minimo non è il confine tra civiltà e barbarie – lo si vede dagli esempi di cui sopra – quanto un modo diverso per ripensare i rapporti tra generazioni e le leggi-bandiera dei partiti della maggioranza draghiana, ma anche alcuni dei famosi (e abusati) diritti acquisiti.

