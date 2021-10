Lega e Forza Italia verso il coordinamento. Ma il Cav. tira in direzione Draghi

I ministri (e Berlusconi) tengono il punto in vista delle riunioni con il leader della Lega e si muovono per un centrodestra a trazione moderata. ll dubbio è che Salvini voglia fare delle riunioni un traino per "federare" la coalizione

Ventiquattro, quarantotto ore al massimo. Il countdown è cominciato, nei prossimi due giorni si capirà la direzione dell’incontro tra forze del centrodestra impegnate nel governo Draghi, e cioè tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e i sei ministri di FI e Lega. Ma intanto: come si ci arriva, a questo incontro di “coordinamento”, dopo la sconfitta alle amministrative e dopo il vertice di coalizione (compresa Giorgia Meloni) a Villa Grande, quello dai cui si è usciti con una nota congiunta che parlava di “compattezza” su elezione del presidente della Repubblica, coordinamento periodico e legge elettorale, nonostante i precedenti attriti? Prevarrà in tutti i modi, e senza ambiguità da parte salviniana, la linea espressa dai ministri di Forza Italia a più riprese e dallo stesso Silvio Berlusconi sul Corriere della Sera domenica scorsa (“sarebbe irresponsabile interrompere questo governo”, ha detto il Cav.)? E insomma, in attesa dell’incontro, ci si interroga, presso gli ambienti vicini ai ministri di FI Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, sul come mantenere una trazione moderata, governista ed europeista. Tanto più che Berlusconi stesso ha ribadito il concetto nel messaggio inviato qualche giorno fa a Gianfranco Rotondi per il lancio centrista della “Balena Verde” a Saint Vincent, parlando di un centro “europeista, liberale, garantista, cristiano”, “elemento trinante del centrodestra di governo” e baluardo di un irrinunciabile “bipolarismo”. Dall’altro lato c’è un Matteo Salvini che il coordinamento tra ministri al governo lo vuole, sì, ma – si domandano non soltanto in FI ma anche nelle aree più moderate della Lega – con quale sfumatura è ancora da vedersi.