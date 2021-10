Sarà Roma la nuova Milano?

Trentun miliardi e 250 mila posti di lavoro sono l’impatto su Milano e Lombardia dell’Expo 2015 misurato dalla Bocconi. Certo, poi c’è stato il Covid ma l’onda lunga continua. Secondo l’Assolombarda, Milano avrà un pil 2021 in aumento del 6,4 per cento, oltre la stima nazionale, un incremento regionale di nuove imprese del 4,7 rispetto agli anni pre pandemia, e il capoluogo segna il record di città più attrattiva per l’imprenditoria. Ieri a Roma Roberto Gualtieri, Pd, si è insediato con un programma che ha per parole d’ordine inclusione e decentramento dei servizi, e va bene, ogni grande metropoli mondiale è decentrata e si dichiara inclusiva. Ma poco dice sugli investimenti e sui capitali da attrarre a Roma, a parte i finanziamenti del Recovery plan sui quali Gualtieri si considera, e magari è, la persona giusta per l’esperienza a Bruxelles e come ministro dell’Economia. Non basta però la sola capacità politica, serve quella imprenditoriale che ha fatto la fortuna di Beppe Sala, riconfermatissimo sindaco di sinistra di Milano. Infatti i fondi europei arriveranno ma vincolati a progetti che al momento appaiono vaghi (certo, figuriamoci con i fasti imperiali di Enrico Michetti).

