La terza via di Draghi. Quirinale o Palazzo Chigi? E se lasciasse invece lui?

Rischiano di non saperlo eleggere come presidente della Repubblica, di perderlo come premier, di rompere un cristallo. Lo vogliono “assumere” come garante ma a “condizione che”, “in cambio di”, “se è pronto a”. E’ così che i partiti italiani tutelano una “figura patrimonio”, “la voce della nuova Europa”? C’è una possibilità che non è mai stata esplorata e che merita invece di essere percorsa. E’ la possibilità che Mario Draghi si sottragga a questo mercato di cariche, a questo commercio di futuro. E’ il rischio concreto che quel pezzo d’Italia, quel pezzo che lo vuole “immettere” al Quirinale, lo perda a Palazzo Chigi. E’ il rischio che questa corsa senza decoro (dove lo mandiamo?) indisponga un uomo di decoro. Esiste un partito, che non è un partito, e che vuole bene al presidente, che oggi avvisa: “La sua reputazione non può essere diluita in questo chiacchiericcio. Se dovesse accorgersi di essere il problema sarà lui stesso a sciogliere il problema”.

