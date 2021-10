Esce Raggi entra Gualtieri. Il passaggio di consegne in Campidoglio

Il nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri è entrato in Campidoglio. Lo aspetta la sindaca uscente, Virgina Raggi, per il passaggio di consegne. All'ingresso di via Sisto IV sono decine i cronisti, sulle scale è stato sistemato il tappeto rosso. L'accesso è sorvegliato dalla polizia locale.

Nessuna bandiera del Pd ad aspettare l'ex ministro dell'Economia. Ad accoglierlo, questo sì, un timido applauso partito da un gruppo di cittadini in piazza del Campidoglio. È lo stile Gualtieri. Sorrisi e portamento istituzionale. È emozionato? I fotografi e gli operatori ci provano. Ma il sindaco - look "Via XX Settembre": in blu ministero - non risponde. Sorride. Saluta con la mano. Passa sotto la lupa capitolina e poi su per gli scalini che portano all'ufficio di Raggi, ormai ex sindaca.