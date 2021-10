Il successo di Lo Russo a Torino apre la strada alla fase “draghiana” del Pd

Fosse stato per Francesco Boccia, non si sarebbe neppure candidato. “Ma non c’è alternativa a questo Lo Russo?”, ha continuato a ripetere per settimane l’ex ministro quando la possibilità che lui avrebbe preferito, quello di un’intesa col M5s, sembrava ancora possibile. “Ma io ringrazio anche chi non ci credeva, in me”, sorride adesso il nuovo sindaco di Torino, con l’aria sollevata di chi può togliersi qualche sasso dalle scarpe, ma prova comunque, sabaudamente, a farlo con stile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE