L'ora del post populismo. Le lezioni che la destra non ha capito dalle città al voto

Le ultime elezioni amministrative in 1.200 comuni con sei capoluoghi di regione hanno prodotto effetti importanti ed evidenziato errori e tendenze. Gli effetti. Tutte le città capoluogo già governate da una forza del centro sinistra sono rimaste al centro sinistra. Bologna, Napoli e Milano lo testimoniano anche se a Napoli è scomparso il populismo di sinistra con l’azzeramento del partitino di de Magistris e con il crollo del movimento 5 stelle che nella patria di Fico e di Di Maio si è ridotto a poco più del 10% (nelle politiche del 2018 era al 52%). A Torino e Roma il ballottaggio o sostituirà i grillini con i democratici o potrà dare una brutta sorpresa, in particolare a Roma. A Trieste è in vantaggio il centro destra che aveva già il sindaco e in Calabria governava il centro destra e così è rimasto. Detta così sembra che nulla è cambiato. Ed invece molto è cambiato. È in via di estinzione quel populismo di sinistra che ha fatto molti guai in questi ultimi tempi sia sul piano legislativo che su quello istituzionale (traffico di influenza, riduzione del numero dei parlamentari, crescita economica prossimo allo zero prima della pandemia, espulsioni di massa dai gruppi parlamentari e via di questo passo) mentre il populismo di destra anch’esso non si sente troppo bene! L’altro elemento che salta all’occhio, infatti, è il mezzo flop della Lega che nelle grandi città, a cominciare da Milano, diventa un flop tondo tondo.

