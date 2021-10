L'affluenza ai ballottaggi è in calo

Alle 12 ha votato il 9,73 per cento degli aventi diritto contro il 12,18 per cento del primo turno

Urne aperte nuovamente oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il voto alle amministrative. Non tocca il 10 per cento alle 12 l'affluenza per i ballottaggi. Secondo i dati del Viminale, alle 12 ha votato il 9,73 per cento degli aventi diritto contro il 12,18 per cento del primo turno. Il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia.

Si vota per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese. Il 24 e il 25 ottobre toccherà ad altri 11 comuni delle regioni a statuto speciale (Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige).