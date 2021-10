Draghi dice no ai tamponi gratis. La priorità è il fisco

Era dunque più di un abbraccio. I balordi che hanno devastato la sede della Cgil non lo sanno, ma ci hanno fatto un regalo. Hanno consegnato al paese la nuova coppia “MM”, Mario e Maurizio, saldato l’asse tra la cravatta di Draghi e la maglia della salute di Landini, favorito l’intesa tra il governo e l’officina. Il governo non cambia idea sui tamponi che non possono essere gratuiti perché “si sta raggiungendo la soglia del 90 per cento dei vaccinati”. C’è invece questa novità del blu e del rosso, il premier e il segretario.

