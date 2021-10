Letta rassicura Bonomi: "Su riforme e green pass noi stiamo con Draghi"

Ai suoi fedelissimi lo aveva detto e pare essere stato di parola (almeno stando appunto a quella: la parola). Perché stando alle dichiarazioni più o meno ufficiali, pare davvero che Enrico Letta stia aggiornando la sua agenda, e la stia aggiornando in meglio. “Arriviamo compatti fino alle amministrative, e poi cambiamo registro”, aveva fatto intendere. E stamattina, al presidente di Confindustria, questo cambio di registro è apparso abbastanza plastico. “Dal Pd dovete aspettarvi il massimo sostegno e la massima lealtà verso l’azione riformatrice di Mario Draghi”, ha detto a Carlo Bonomi il segretario durante un incontro al Nazareno, tentando dunque di dare sostanza a quella frase pronunciata settimane fa, quella per cui il Pd sarebbe diventato “sempre più il partito dei lavoratori e delle imprese”. Rispetto ai distinguo e alle prese di distanze rispetto a un certo decisionismo del premier, rispetto alle fumisterie di certi dirigenti pd che vagheggiano complotti internazionali messi in atto per sostituire Conte con Draghi, un deciso passo in avanti.

