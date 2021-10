Conte e le donne del M5s: la guerra rosa intorno al leader

Da Raggi a Taverna, passando per Azzolina, Lombardi, Todde e Castelli: così il capo del Movimento è stretto tra le battaglie interne delle sacerdotesse grilline alla ricerca di spazi politici

Non chiamatele “bimbe di Conte” perché è offensivo. Sono donne in Movimento. Pronte a sfondare il soffitto di cristallo del nuovo corso grillino. Dove i maschi, come le stelle di Cronin, stanno a guardare. Tutti eccetto uno: il nuovo presidente del M5s. Colui che le coopterà e che ora è costretto a farsi largo fra questo esercito di sacerdotesse. Le une contro le altre armate. Un po’ di attenzione. Rapida carrellata.