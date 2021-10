Un buon successo da non sprecare

Enrico Letta ha molte ragioni per essere soddisfatto, i candidati appoggiati dal Pd vincono al primo turno o vanno al ballottaggio con ottime prospettive quasi ovunque, il centrodestra mantiene la Calabria e poco altro. Il rischio è che si faccia prendere dall’euforia per il successo alle comunali, come accadde trent’anni fa ad Achille Occhetto, che si era convinto che ormai la strada per la vittoria delle elezioni politiche del 1994 era tutta in discesa, e si sa com’è andata a finire. In particolare c’è un tema, quello del sistema elettorale, che potrebbe essere erroneamente abbandonato, nella convinzione che con quello attuale il centrodestra, anche a causa delle evidenti divisioni, non ne trarrebbe vantaggio. Non è un caso che Matteo Salvini abbia citato la legge elettorale tra le “cose inutili” di cui non è opportuno occuparsi. Si vedrà se e a quali condizioni il Pd stringerà un accordo elettorale con i 5 stelle (ma è assai difficile realizzarlo con candidature uniche nella quota maggioritaria prima del voto).

