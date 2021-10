Le meravigliose alleanze sperimentali dopo le elezioni amministrative

Prodi ha trovato la formula in tempo in tempo. Non è “alleanza strategica”, pomposa. Non è “punto di riferimento di tutti i progressisti”, coercitivamente inclusivo. E’ “alleanza sperimentale”, As. Una cosa così, grillini più piddini più volenterosi carnefici dell’idiozia parapopulista, un esperimento in corpore vili.

