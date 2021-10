Meglio se Draghi resta. Il paradosso di Giorgia Meloni

Non sono giorni facili per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, nonostante il suo partito sia in crescita a livello nazionale. Non sono giorni facili, intanto, sul piano locale, dove il centrodestra appare disorientato, arrancante e non unito come vorrebbe far sembrare nelle grandi città che domenica andranno al voto – e ieri, a Milano, Meloni e Matteo Salvini non si sono neanche ritrovati insieme all’evento per il candidato Luca Bernardo: lei è arrivata tardi per un disguido e lui se n’è andato. Non bastasse, sono arrivate dalla Stampa le parole di Silvio Berlusconi (poi smentite ma confermate dal direttore del quotidiano Massimo Giannini): “Siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica poi a chi dà l’incarico di fare il nuovo governo? A Salvini? Alla Meloni? Ma dai, non scherziamo”.

