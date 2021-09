E Giorgetti suggerì a Salvini: "Fai il congresso, così ti rafforzi"

Il partito dilaniato dai contrasti s'avvia verso le amministrative, con la prospettiva di una batosta. Intanto anche Morisi, il padre della Bestia, lascia la macchina dei social. "Motivi personali", dice, ma c'è chi riferisce di baruffe tra pretoriani. Il ministro delle Sviluppo rispolvera allora il motto bossiano: "I congressi si fanno per confermare il segretario, non per sostituirlo"

L’assunto fondamentale resta quello bossiano: e cioè che i congressi si fanno solo per confermare il segretario, e mai per defenestrarlo. Ed è partendo da questa premessa che molti colonnelli del Carroccio hanno iniziato a suggerirlo all’orecchio del leader. Lo ha fatto, a modo suo, anche Giancarlo Giorgetti, che quando parla con Salvini lo fa senza tanti preamboli. “Matteo, apri il congresso ottieni il plebiscito, tutti noi ti rinnoviamo la fiducia e così poni fine a questo stillicidio di polemiche”. Ci sarebbe, grosso modo, anche una data. O una finestra. Perché in autunno erano già in programma i congressi provinciali un po’ in mezza Italia. E allora, perché non approfittarne?