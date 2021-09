Ecco chi può prendere il posto di Salvini. La sostituzione non è più un tabù

Ha paura di scoprire che è solo un capo ma che non è più lui il segretario della Lega. Cosa diventa un partito che non celebra congressi e che non riesce più a contarsi? A cosa serve infatti autorizzare, in autunno, quelli di sezione e di provincia se poi non si fissano i congressi regionali? Se Matteo Salvini fa l’ambiguo anche su questo è perché sa che nella Lega i segretari regionali valgono più di un capo appannato. Non guida più un partito ma lo ha preso in ostaggio.

