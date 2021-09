Caro Brunetta, sicuro che tornare in ufficio sia una buona idea?

È chiaro che il ministro Brunetta ha ragione, ma quale smart, semmai telelavoro, quale aumento della produttività, e poi dove sono i dati? Diciamolo subito, sono un funzionario ministeriale da 32 anni, assunto nel 1989, prima della caduta del muro e se vado per euristiche, senza sciorinare raffinate analisi, anche in quel caso riconosco che il ministro centra il punto. Allora – uno dice – perché se sei d’accordo, ti prepari a difendere lo smart working nella pubblica amministrazione? Perché proprio tu che sei andato in ufficio, previa autorizzazione, pure durante il primo lockdown, quando non si manifestavano nemmeno gli spacciatori, e niente non hai mollato la scrivania, come mai ci tieni tanto allo smart? Perché intravedo una potenzialità, e cioè far fuori quelli come me. Quei funzionari che ancora preferiscono lavorare sul cartaceo e allestiscono cartelline e faldoni perché solo così trovano le cose. Quelli che fino a poco tempo fa scrivevano lettere alle regioni per annunciare la pubblicazione di un decreto usando questa formula: sia annuncia che il tal decreto est pubblicato. Che poi visto il latinismo equivale a un Habemus Papam. Quelli che hanno bisogno di controllare i dipendenti, tipo che aprono le stanze con una scusa per vedere se dormono o son desti. Quelli con i rituali fissi, il caffè, il cornetto, la pausa sigaretta nella stanza dove nessuno ti dice niente, e anche qui, uno pensa ma dove siamo, in un film di Fantozzi?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE