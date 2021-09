Giovannini sbanda su Anas e propone un regalo a Toto. Draghi lo stoppa

Dalle parti di Porta Pia mettono subito le mani avanti: dicendo, col tono di chi ha avanzato un’idea alla luce del sole e non certo di chi ha tentato un blitz nottetempo, che in fondo si trattava di una proposta. E che dunque, nel fatto che a Palazzo Chigi abbiano ritenuto di stralciare alcuni articoli dalla bozza del decreto “Infrastrutture” di fine agosto stilata dai tecnici di Enrico Giovannini, non c’è nulla di clamoroso. E però, il confronto tra le due versioni – quella uscita dal Mit, ormai ribattezzato Mims, e quella bollinata dalla presidenza del Consiglio – colpisce non poco. Perché le parti stralciate dai consiglieri di Mario Draghi riguardano un colosso come Anas, e lasciano intravvedere un inciampo diplomatico non di poco conto, vista anche la buriana politica che gravita intorno al colosso pubblico delle strade che attende ormai da mesi la definizione della sua nuova dirigenza.

